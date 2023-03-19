Події

16:44 19.03.2023

Злочинця завжди тягне на місце злочину - Подоляк про візит Путіна до Маріуполя

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Злочинця завжди тягне на місце злочину - Подоляк про візит Путіна до Маріуполя

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував візит президента РФ Володимира Путіна до Маріуполя - "Злочинця завжди тягне на місце злочину".

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав радник керівника ОП у твіттері.

Російські ЗМІ показали сюжети з Путіним у Маріуполі вночі. У них він оглянув кілька об'єктів міста і поспілкувався з місцевими, які дякували йому "за перемогу". До Маріуполя Путін нібито прилетів на вертольоті.

 

Теги: #путін #коментар #подоляк

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