Злочинця завжди тягне на місце злочину - Подоляк про візит Путіна до Маріуполя

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував візит президента РФ Володимира Путіна до Маріуполя - "Злочинця завжди тягне на місце злочину".

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав радник керівника ОП у твіттері.

Російські ЗМІ показали сюжети з Путіним у Маріуполі вночі. У них він оглянув кілька об'єктів міста і поспілкувався з місцевими, які дякували йому "за перемогу". До Маріуполя Путін нібито прилетів на вертольоті.