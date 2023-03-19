Події

10:55 19.03.2023

Окупанти активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману

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Окупанти активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману

Російські війська активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Окупанти активізували обстріли з мінометів і ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману, у напрямку Очакова і Куцурубської громади. Із мінометів і ствольної артилерії ворог обстрілював акваторію Очаківської громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОК "Південь", пошкоджень інфраструктури та людських жертв немає.

Крім того, у суботу ввечері ворожі винищувачі Су-35 завдали удару двома ракетами типу Х-59 у Бериславському районі Херсона. Українські ППО знищили одну ракету в повітрі, а інша влучила в сільськогосподарські угіддя. Також без втрат і руйнувань.

Також упродовж доби тривали обстріли, але їхня кількість зменшилася - раніше фіксувалося понад 90, зараз - понад 60.

Водночас українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", пересувний пункт розвідки та управління, танк Т-62, а також 2 ворожі артилерійські установки.

У командуванні також повідомляють про надзвичайну мінну небезпеку на звільненій території Херсонської області та Миколаївської області та підрив жителів на мінах.

"За минулу добу саме так постраждали 2 людини", - зазначили у відомстві.

Теги: #обстріли #південь

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