Події

10:03 19.03.2023

Німеччина буде зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він потрапить на територію країни

1 хв читати
Німеччина буде зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він потрапить на територію країни

Німецькі правоохоронці будуть зобов'язані заарештувати російського президента Володимира Путіна, якщо він потрапить на територію країни, заявив федеральний міністр юстиції ФРН Марко Бушманн.

Як повідомляє німецьке видання Bild, міністр заявив, що Німеччина буде зобов'язана виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, оскільки, на його думку, вже найближчим часом МКС звернеться до Інтерполу і держав, які визнають юрисдикцію Суду, з відповідним проханням.

"Після цього Німеччина зобов'язана заарештувати президента Путіна і передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини", - сказав Бушманн журналістам видання.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Теги: #путін #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 17.03.2023
Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

18:46 17.03.2023
Пєсков про видачу МКС ордера на арешт Путіна: Саму постановку питання вважаємо обурливою і неприйнятною

Пєсков про видачу МКС ордера на арешт Путіна: Саму постановку питання вважаємо обурливою і неприйнятною

18:14 17.03.2023
Український генпрокурор: Видача ордера на арешт Путіна - це чіткий сигнал світу про те, що російський режим є злочинним

Український генпрокурор: Видача ордера на арешт Путіна - це чіткий сигнал світу про те, що російський режим є злочинним

17:50 17.03.2023
Український генпрокурор: Після отримання ордера МКС на арешт Путіна буде вжито заходів щодо пошуку та затримання підозрюваного

Український генпрокурор: Після отримання ордера МКС на арешт Путіна буде вжито заходів щодо пошуку та затримання підозрюваного

17:47 17.03.2023
МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

07:40 17.03.2023
АН-225 "Мрія" мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення

АН-225 "Мрія" мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення

17:26 16.03.2023
Німеччина відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян і білорусів

Німеччина відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян і білорусів

17:44 13.03.2023
Мінветеранів разом із МОМ і Німеччиною запускає проєкт із психосоціальної підтримки ветеранів та їхніх сімей на 4,8 млн євро

Мінветеранів разом із МОМ і Німеччиною запускає проєкт із психосоціальної підтримки ветеранів та їхніх сімей на 4,8 млн євро

13:26 10.03.2023
Україна і Німеччина мають намір продовжити дію угоди про співпрацю у сфері ядерного та радіологічного захисту

Україна і Німеччина мають намір продовжити дію угоди про співпрацю у сфері ядерного та радіологічного захисту

15:52 08.03.2023
Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard

Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

ОСТАННЄ

РФ утримує ракетоносії в Чорному, Азовському та Середземному морі

Поранена в результаті ворожого обстрілу мешканка Дворічної у важкому стані, лікарі борються за її життя

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 710 військовослужбовців, 21 танк і 8 артсистем

Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили і прогнозує контрнаступ ЗС України у квітні

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Канада відправила в Україну нову партію військової допомоги

До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

19 березня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА