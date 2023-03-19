Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Російські війська обстріляли 4 громади Сумської області в суботу, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад. Без втрат і руйнувань серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Так, по території Шалигинської громади ближче до обіду був мінометний обстріл - 7 прильотів.

У Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) і мінометів - 3 міни.

Есманську громаду окупанти обстрілювали з мінометів - 7 прильотів.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл - 3 прильоти.

В ОВА наголосили, що оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.