Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області
Російські війська обстріляли 4 громади Сумської області в суботу, повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад. Без втрат і руйнувань серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.
Так, по території Шалигинської громади ближче до обіду був мінометний обстріл - 7 прильотів.
У Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) і мінометів - 3 міни.
Есманську громаду окупанти обстрілювали з мінометів - 7 прильотів.
У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл - 3 прильоти.
В ОВА наголосили, що оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.