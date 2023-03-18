В Івано-Франківському районі зіткнулися два автобуси, загинула пасажирка, 24 людини госпіталізовано

Одна людина загинула, ще двадцять чотири доправлено в лікарню внаслідок зіткнення двох автобусів у с.Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області вранці в суботу.

Як повідомляється на сторінці Івано-Франківської обласної поліції у Facebook, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло правоохоронцям о 7:40 ранку.

"56-річний водій автобуса "Еталон" сполученням "Коломия - Мукачево", рухаючись автодорогою Т-09-05, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом "Volkswagen LT", що курсує за маршрутом "Ланчин - Коломия". Унаслідок зіткнення одна пасажирка "Volkswagen LT" загинула на місці аварії. 23 пасажири з обох транспортних засобів та 36-річний водій "Volkswagen LT" доставлені до лікувальних закладів із різними ушкодженнями. Їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Водія "Еталона" поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що за кермом він був тверезий.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. На місці події продовжують працювати правоохоронці.