Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

Відповідний указ №163/2023 про введення рішення РНБО від 18 березня підписано в суботу й оприлюднено на сайті президента.

У списку фізичних осіб, проти яких запроваджують санкції, громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад (Bashar Hafez al-Asad), 11.11.1965 р.н.

Чинного президента Сирії звуть так само, проте у відкритих джерелах дата його народження - 11 вересня 1965 року.

Із 300 фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, троє громадян Сирії, семеро - Ірану, решта - РФ. Санкції запроваджено терміном на 10 років, вони передбачають, зокрема, блокування активів і торговельних операцій, транзиту й перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію й купівлю землі, передання технологій і прав на інтелектуальну власність.

У списку зі 141 юридичної особи - переважно підприємства російського ОПК, як-от концерн "Калашников", концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей", автомобільний завод "Урал", Об'єднана суднобудівна корпорація, Державний космічний науково-виробничий центр ім. Хрунічева.

Крім того, у ньому також 16 іранських компаній, зокрема Shahed Aviation Industries Company, Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services і кілька авіакомпаній.

У переліку також три авіатранспортні компанії Success Aviation Services FZC (Success Aviation), що базуються в ОАЕ, та i Jet Global DMCC (iJet), які, як зазначає НАЗК, співпрацювали з Safiran для координації польотів між Іраном і РФ, зокрема пов'язані із транспортуванням іранських БПЛА.

Нарешті, одне з підприємств у списку - ТОВ "ММК ім. Ілліча", зареєстроване в Макіївці на тимчасово окупованій території Донецької області, а також два, що базуються в тимчасово окупованому Криму: Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" (Севастополь) і АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".