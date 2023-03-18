Події

13:41 18.03.2023

Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

2 хв читати
Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

Відповідний указ №163/2023 про введення рішення РНБО від 18 березня підписано в суботу й оприлюднено на сайті президента.

У списку фізичних осіб, проти яких запроваджують санкції, громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад (Bashar Hafez al-Asad), 11.11.1965 р.н.

Чинного президента Сирії звуть так само, проте у відкритих джерелах дата його народження - 11 вересня 1965 року.

Із 300 фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, троє громадян Сирії, семеро - Ірану, решта - РФ. Санкції запроваджено терміном на 10 років, вони передбачають, зокрема, блокування активів і торговельних операцій, транзиту й перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію й купівлю землі, передання технологій і прав на інтелектуальну власність.

У списку зі 141 юридичної особи - переважно підприємства російського ОПК, як-от концерн "Калашников", концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей", автомобільний завод "Урал", Об'єднана суднобудівна корпорація, Державний космічний науково-виробничий центр ім. Хрунічева.

Крім того, у ньому також 16 іранських компаній, зокрема Shahed Aviation Industries Company, Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services і кілька авіакомпаній.

У переліку також три авіатранспортні компанії Success Aviation Services FZC (Success Aviation), що базуються в ОАЕ, та i Jet Global DMCC (iJet), які, як зазначає НАЗК, співпрацювали з Safiran для координації польотів між Іраном і РФ, зокрема пов'язані із транспортуванням іранських БПЛА.

Нарешті, одне з підприємств у списку - ТОВ "ММК ім. Ілліча", зареєстроване в Макіївці на тимчасово окупованій території Донецької області, а також два, що базуються в тимчасово окупованому Криму: Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" (Севастополь) і АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Теги: #санкції #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:35 17.03.2023
Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але недостатній - Єрмак

Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але недостатній - Єрмак

20:49 17.03.2023
Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

16:28 17.03.2023
Польська журналістка презентувала в Києві книгу про феномен Зеленського

Польська журналістка презентувала в Києві книгу про феномен Зеленського

19:57 16.03.2023
Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

18:05 16.03.2023
Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

00:15 16.03.2023
Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

00:13 16.03.2023
Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

13:10 15.03.2023
Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

17:21 14.03.2023
Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

15:05 14.03.2023
Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

Сотні призовників у РФ вирушили на війну в Україні через плутанину або примус - британська розвідка

Три дрони вразили нежитлові приміщення у Львівській області, жертв немає - Козицький

ОСТАННЄ

В Івано-Франківському районі зіткнулися два автобуси, загинула пасажирка, 24 людини госпіталізовано

У Новомосковську локалізовано пожежу, що почалася після удару дрона окупантів - мер

На Харківщині 2 людини підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, їх госпіталізували - голова ОВА

В Україні найближчими днями без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ

Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

У Чорному морі 3 російські носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним для обговорення обходу санкцій - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА