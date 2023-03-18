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11:01 18.03.2023

Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним для обговорення обходу санкцій - ISW

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Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним для обговорення обходу санкцій - ISW

Голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним під час державного візиту до РФ із 20 до 22 березня, імовірно, щоб обговорити схеми обходу санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні через переговори, повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 18 березня.

"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, щоб підтримати продаж і надання Росії китайського обладнання... Сі також, імовірно, має намір просувати зусилля Китаю, спрямовані на позиціонування його країни як неупередженого посередника третьої сторони на переговорах між Росією та Україною. 24 лютого Китай опублікував широкий мирний план із 12 пунктів щодо врегулювання війни в Україні, хоча залишається незрозумілим, які конкретніші пропозиції Китаю щодо врегулювання війни через переговори міститимуть у собі", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю президент Білорусі Олександр Лукашенко також підтвердив, що білоруська промисловість постачає в РФ електронні компоненти, що потенційно підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Білорусь може допомогти РФ обійти західні санкції. 17 березня він заявив, що Білорусь і РФ уклали угоду про створення спільного білорусько-російського центру з розроблення та виробництва фотомасок (проміжний товар, що використовується у виробництві інтегральних схем), що дві держави розробили список критично важливих електронних компонентів, і що білоруська промисловість уже почала постачання незазначеної мікроелектроніки російським підприємствам.

ISW зазначає, що Білорусь може сприяти обходу санкцій для РФ і що Китай може таємно передавати товари та/або обладнання в РФ через Білорусь. Уже запроваджені проти Білорусі санкції можуть бути недостатньо всеосяжними, щоб завадити відправляти до РФ електронні компоненти, що використовуються в системах озброєння, та інші технології подвійного призначення, зазначають аналітики.

Водночас повідомляється, що риторика президента Сербії Александра Вучича про відмову Белграда запроваджувати санкції проти РФ пом'якшується. Також він, імовірно, переглядає тісні зв'язки Сербії з РФ.

За даними ISW, російські окупанти в п'ятницю провели обмежені наземні атаки через лінію Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях і продовжували наступальні операції в Бахмуті Донецької області та його околицях, а також на околицях міста Донецька.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-17-2023

Теги: #війна #isw

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