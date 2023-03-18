Три дрони вразили нежитлові приміщення у Львівській області, жертв немає - Козицький

Минулої ночі Львівську область атакували 6 дронів-камікадзе типу Shahed 136, половину з них було збито, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Близько першої години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією їх було 6, три збили наші сили ППО", - написав Козицький у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, три дрони уразили нежитлову будівлю в Яворівському районі. "Приміщення пошкоджено, постраждалих немає", - повідомив Козицький.