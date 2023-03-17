У Дніпропетровській області було знищено 3 ударні БПЛА – ПК "Схід"

Увечері у п'ятницю ворог застосував ударні БПЛА (ймовірно "Shahed-131/136"), 3 були знищені на Дніпропетровщині, повідомляє Повітряне Командування "Схід".

"17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно “Shahed-131/136”) з південно–східного напрямку по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі", - сказано у повідомленні, опублікованому на Фейсбук.