Події

23:11 17.03.2023

У Дніпропетровській області було знищено 3 ударні БПЛА – ПК "Схід"

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У Дніпропетровській області було знищено 3 ударні БПЛА – ПК "Схід"

Увечері у п'ятницю ворог застосував ударні БПЛА (ймовірно "Shahed-131/136"), 3 були знищені на Дніпропетровщині, повідомляє Повітряне Командування "Схід".

"17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно “Shahed-131/136”) з південно–східного напрямку по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі", - сказано у повідомленні, опублікованому на Фейсбук.

 

 

Теги: #знищення #бпла #дніпропетровська_область

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