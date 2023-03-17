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21:35 17.03.2023

Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але недостатній - Єрмак

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Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але недостатній - Єрмак

Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але все ще недостатній, вважає керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Якщо у Росії є можливість продовжувати агресивну війну проти України, це означає, що санкційний тиск сьогодні хоч і безпрецедентний, але все ще недостатній", - сказав він під час зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка в п'ятницю в Києві.

При цьому, за його словами, міжнародна група Єрмака-Макфола постійно працює над тим, щоб рівень економічних обмежень щодо агресора був більш дієвим.

Єрмак зазначив, що кожен новий пакет санкцій проти РФ важко ухвалюють, тому що, наприклад, кільком країнам ЄС важко запроваджувати санкції проти російської атомної сфери, оскільки вони залежать від РФ у цій галузі. Важливими є і санкції проти структур ІТ-галузі - компаній, що сприяють реалізації російської ракетної програми або виробництву дронів, а також проти пропагандистів РФ.

Єрмак також високо оцінив його діалог із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. "Із першого знайомства нам вдалося побудувати дуже конструктивний діалог. Це дуже конкретна, розумна, предметна людина. Ми дуже відверто спілкуємося, говоримо про те, що може сподобатися і що може не сподобатися. Я дуже ціную нашу комунікацію", - розповів він.

 

 

 

Теги: #рф #україна #санкції #єрмак

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