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18:47 17.03.2023

Кількість евакуаційних рейсів із російськими пораненими збільшилася до трьох на тиждень - Генштаб

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Кількість евакуаційних рейсів із російськими пораненими збільшилася до трьох на тиждень - Генштаб

Російські окупанти збільшили кількість евакуаційних рейсів своїх поранених із лінії зіткнення з двох до трьох на тиждень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію Росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у п'ятницю.

За даними Генштабу, у Сватовому Луганської області, в одній із будівель, що розташована в східній частині міста, розташовано новий шпиталь окупантів. "Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових ЗС РФ, які були завезені туди протягом останніх двох діб", - зазначається в повідомленні Генштабу.

Теги: #евакуація #військові_рф

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