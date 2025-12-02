Інтерфакс-Україна
Події
12:34 02.12.2025

Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

1 хв читати
Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури
Фото: МКСК

З 2022 року було евакуйовано понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів з прифронтових регіонів, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Четвертий рік повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України. Щодня росіяни навмисно атакують українські об’єкти історичної спадщини та культурні інституції. Понад 1,7 млн музейних предметів залишаються в окупації, десятки тисяч викрадено або знищено, а 1612 об’єктів культурної спадщини пошкоджено чи стерто внаслідок російських атак", - цитує Бережну пресслужба за результатами онлайн-виступу на засіданні Комітету з культури, науки, освіти та медіа Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Крім того, віцепрем’єрка закликала партнерів запроваджувати санкції проти осіб і установ, причетних до незаконного вивезення та використання українських колекцій.

Бережна також поінформувала про посилення внутрішніх механізмів захисту української культурної спадщини. З 2022 року було евакуйовано понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів, запроваджено нові реєстри, створено в структурі Збройних сил спеціалізований підрозділ з охорони культурної спадщини, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Мінкультури працює над створенням процедури евакуації культурних цінностей з територій, які перебувають в зоні ризику, а також над оновленням черговості евакуації.

Теги: #музейні_цінності #мінкультури #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 02.12.2025
Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

13:58 01.12.2025
За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

19:45 28.11.2025
Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

09:31 27.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

18:20 26.11.2025
Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

17:32 26.11.2025
На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

09:49 25.11.2025
Мінкультури оголосило відбір кандидатів до наглядової ради Українського фонду культспадщини

Мінкультури оголосило відбір кандидатів до наглядової ради Українського фонду культспадщини

19:09 24.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

10:21 24.11.2025
Кабмін з січня 2026р. передав МПІУ, Укрінформ і Центр страткомунікацій від Мінкультури до Держкомтелерадіо

Кабмін з січня 2026р. передав МПІУ, Укрінформ і Центр страткомунікацій від Мінкультури до Держкомтелерадіо

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

ОСТАННЄ

НАБУ та САП завершили слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн грн

У Києві відсвяткували 82-гу річницю незалежності Лівану

"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

Російські спецслужби поширюють фейк про нібито плани Франції залучити ПВК до "прямої участі" у війні проти РФ – ЦПД

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

В Україні в наступні дві доби очікуються невеликі дощі, на заході без опадів

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

Постпреди ЄС ознайомляться 3 грудня з планом використання заморожених активів РФ для кредиту Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА