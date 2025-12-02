Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

Фото: МКСК

З 2022 року було евакуйовано понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів з прифронтових регіонів, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Четвертий рік повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України. Щодня росіяни навмисно атакують українські об’єкти історичної спадщини та культурні інституції. Понад 1,7 млн музейних предметів залишаються в окупації, десятки тисяч викрадено або знищено, а 1612 об’єктів культурної спадщини пошкоджено чи стерто внаслідок російських атак", - цитує Бережну пресслужба за результатами онлайн-виступу на засіданні Комітету з культури, науки, освіти та медіа Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Крім того, віцепрем’єрка закликала партнерів запроваджувати санкції проти осіб і установ, причетних до незаконного вивезення та використання українських колекцій.

Бережна також поінформувала про посилення внутрішніх механізмів захисту української культурної спадщини. З 2022 року було евакуйовано понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів, запроваджено нові реєстри, створено в структурі Збройних сил спеціалізований підрозділ з охорони культурної спадщини, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Мінкультури працює над створенням процедури евакуації культурних цінностей з територій, які перебувають в зоні ризику, а також над оновленням черговості евакуації.