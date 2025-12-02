У прифронтових областях триває обов’язкова евакуація, на Донеччині лишається 424 дитини – МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Обов’язкова евакуація триває у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв під час брифінгу щодо стану евакуації з прифронтових регіонів.

"Наразі в Донецькій області залишається евакуювати 424 дитини, у Харківській – 243, у Дніпропетровській – 26, у Запорізькій – 11. До евакуації залучені спеціально створені групи поліції та рятувальників, зокрема 24 групи Нацполіції "Білий янгол", - розповів Сергєєв, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Окрім евакуації, правоохоронці надають домедичну допомогу та доставили до лікарень близько тисячі поранених і хворих громадян. Досвід роботи Донецьких евакуаційних груп було поширено й на інші регіони.

Діяльність евакуаційних підрозділів відбувається в умовах підвищеної небезпеки. Лише за останній місяць зафіксовано шість обстрілів евакуаційних груп поліції: п’ять на Донеччині та один на Запоріжжі.

Крім "Білих янголів", у зоні бойових дій працюють 26 рятувально-евакуаційних груп "Фенікс" ДСНС України. Вони забезпечені броньованими автомобілями та спеціальним спорядженням для евакуації цивільного населення з небезпечних територій.