Інтерфакс-Україна
Події
14:32 02.12.2025

У прифронтових областях триває обов’язкова евакуація, на Донеччині лишається 424 дитини – МВС

1 хв читати
У прифронтових областях триває обов’язкова евакуація, на Донеччині лишається 424 дитини – МВС
Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Обов’язкова евакуація триває у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв під час брифінгу щодо стану евакуації з прифронтових регіонів.

"Наразі в Донецькій області залишається евакуювати 424 дитини, у Харківській – 243, у Дніпропетровській – 26, у Запорізькій – 11. До евакуації залучені спеціально створені групи поліції та рятувальників, зокрема 24 групи Нацполіції "Білий янгол", - розповів Сергєєв, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Окрім евакуації, правоохоронці надають домедичну допомогу та доставили до лікарень близько тисячі поранених і хворих громадян. Досвід роботи Донецьких евакуаційних груп було поширено й на інші регіони.

Діяльність евакуаційних підрозділів відбувається в умовах підвищеної небезпеки. Лише за останній місяць зафіксовано шість обстрілів евакуаційних груп поліції: п’ять на Донеччині та один на Запоріжжі.

Крім "Білих янголів", у зоні бойових дій працюють 26 рятувально-евакуаційних груп "Фенікс" ДСНС України. Вони забезпечені броньованими автомобілями та спеціальним спорядженням для евакуації цивільного населення з небезпечних територій.

Теги: #сергєєв #мвс #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 02.12.2025
Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

13:58 01.12.2025
За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

09:57 29.11.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України

Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України

09:31 27.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

19:58 26.11.2025
Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

17:32 26.11.2025
На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

19:09 24.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

12:57 22.11.2025
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

15:32 19.11.2025
У Тернополі вже 25 загиблих, в тому числі 3 дітей – МВС

У Тернополі вже 25 загиблих, в тому числі 3 дітей – МВС

19:34 18.11.2025
Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, ще пʼятеро постраждали - ОВА

"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

В Україні хочуть запустити спільні наукові дослідження із бізнесом

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві, вона триватиме до 1 червня 2026р.

У Києві викрили начальника райвідділу Центру пробації на оформленні фейкового опікунства за важкохворими родичами - СБУ

Міносвіти скасувало конкурс на ректора Харківського авіаційного інституту через відсутність кандидатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА