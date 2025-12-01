За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Групи поліцейських підрозділів "Білий янгол" за три роки евакуювали з прифронтових громад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. – діти, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Білі Янголи" пройшли шлях від ідеї до великої місії порятунку. Від першого екіпажу у місті Мар’їнка – до 24 груп, які працюють зараз у всіх прифронтових областях", - написав міністр в понеділок в телеграм-каналі.

Клименко уточнив: "Загалом 150 поліцейських – сертифікованих парамедиків".

За його словами, за три роки вони здійснили 9775 виїздів, кожен з яких – наднебезпечний - під обстрілами й буквально за крок від ворога.

"Евакуювали понад 27 700 громадян, з яких більше 7300 - діти. Це - тисячі історій, вартих кінострічок", - наголосив глава МВС.

Міністр зазначив, що під час евакуаційних операцій поліцейські отримували поранення - російські військові били прицільно.

"Але Янголи повертались у місію знову. Бо там, неподалік лінії вогню, від них залежить чиєсь життя. У час, коли ворог нищить життя, вони щоразу обирають рятувати. І цим визначають моральний компас країни", - підсумував Клименко.