Інтерфакс-Україна
Події
13:58 01.12.2025

За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти

1 хв читати
За три роки "Білі янголи" евакуювали понад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. - діти
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Групи поліцейських підрозділів "Білий янгол" за три роки евакуювали з прифронтових громад майже 28 тис. громадян, з яких більше 7 тис. – діти, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Білі Янголи" пройшли шлях від ідеї до великої місії порятунку. Від першого екіпажу у місті Мар’їнка – до 24 груп, які працюють зараз у всіх прифронтових областях", - написав міністр в понеділок в телеграм-каналі.

Клименко уточнив: "Загалом 150 поліцейських – сертифікованих парамедиків".

За його словами, за три роки вони здійснили 9775 виїздів, кожен з яких – наднебезпечний - під обстрілами й буквально за крок від ворога.

"Евакуювали понад 27 700 громадян, з яких більше 7300 - діти. Це - тисячі історій, вартих кінострічок", - наголосив глава МВС.

Міністр зазначив, що під час евакуаційних операцій поліцейські отримували поранення - російські військові били прицільно.

"Але Янголи повертались у місію знову. Бо там, неподалік лінії вогню, від них залежить чиєсь життя. У час, коли ворог нищить життя, вони щоразу обирають рятувати. І цим визначають моральний компас країни", - підсумував Клименко.

Теги: #білий_янгол #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 27.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

17:32 26.11.2025
На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

19:09 24.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

19:34 18.11.2025
Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

10:54 18.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

16:23 17.11.2025
Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

14:44 17.11.2025
У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

18:43 14.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3 тис. осіб – Мінрозвитку

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3 тис. осіб – Мінрозвитку

20:57 12.11.2025
Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

16:02 11.11.2025
Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

ВАЖЛИВЕ

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

ОСТАННЄ

Глави МЗС України та Франції у Парижі обговорили мирні зусилля та оборонну співпрацю

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

Волонтери УЧХ допомагали евакуювати людей під час повітряної атаки РФ на Миколаїв

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Уже відомо про четвертого загиблого у Дніпрі, поранені 22 людини

Івановська про скандал в дитсадку Білої Церкви: Засуджую дискредитацію громадян, які добиваються дотримання мовного законодавства

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 15 – ОВА

В Україні в найближчу добу невеликі дощі, вночі та вранці туман

Президент Польщі різко висловився щодо політики у відносинах з РФ – речник

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА