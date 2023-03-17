Події

15:32 17.03.2023

У Чернівцях у будівлі суду чоловік погрожував підірвати себе гранатою, у центрі перекрили вулицю - ЗМІ

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Поліція оточила вулицю Емінеску в центрі Чернівців у п'ятницю через те, що в будівлі Апеляційного суду Чернівецької області, ймовірно, перебуває чоловік із гранатою, повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець" із посиланням на власні джерела.

"У залі суду відбувалося засідання, на якому засудили чоловіка до п'яти років. Один із близьких родичів після вироку суду почав погрожувати, що підірве себе гранатою. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про наявність можливого небезпечного предмета. Чекаємо на офіційний коментар поліції", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє видання "Чернівецький промінь", близьким родичем засудженого є його батько, який після оголошення вироку взяв гранату, пішов до суду й почав погрожувати підірвати себе.

Згідно з повідомленням, поруч із будівлею суду розташована школа. Учнів наразі евакуювали в підвали й нікого звідти не випускають через загрозу вибуху.

Теги: #суд #граната #чернівці

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