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13:10 17.03.2023

Глава МЗС: Глибоко шкодуємо, що Папа Римський не зміг відвідати Україну з початку війни

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Глава МЗС: Глибоко шкодуємо, що Папа Римський не зміг відвідати Україну з початку війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив глибокий жаль у зв'язку з тим, що Папа Римський Франциск досі не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни.

Як сказав Кулеба в інтерв'ю ВВС Україна, його мета як міністра закордонних справ - "переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою".

Це, як зазначив Кулеба, передбачає створення найсильнішої з можливих коаліції підтримки альянсу, який, на його думку, досі не включає Папу Римського.

Міністр сказав, що судити понтифіка має не він, а Бог, додавши: "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни".

 

Теги: #мзс #кулеба #папа_римський

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