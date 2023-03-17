Глава МЗС: Глибоко шкодуємо, що Папа Римський не зміг відвідати Україну з початку війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив глибокий жаль у зв'язку з тим, що Папа Римський Франциск досі не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни.

Як сказав Кулеба в інтерв'ю ВВС Україна, його мета як міністра закордонних справ - "переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою".

Це, як зазначив Кулеба, передбачає створення найсильнішої з можливих коаліції підтримки альянсу, який, на його думку, досі не включає Папу Римського.

Міністр сказав, що судити понтифіка має не він, а Бог, додавши: "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни".