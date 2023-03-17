Події

12:52 17.03.2023

У ЄС звучать пропозиції дозволити закупівлю боєприпасів для України за межами Союзу - ЗМІ

2 хв читати
У ЄС звучать пропозиції дозволити закупівлю боєприпасів для України за межами Союзу - ЗМІ

Деякі країни ЄС хочуть купувати боєприпаси для України за межами блоку, якщо Євросоюз не зможе їх виробляти досить багато і швидко на своїх підприємствах, повідомляє у п'ятницю Euractiv.

"Деякі країни – члени ЄС хочуть, щоб їм дозволили купувати боєприпаси для України поза межами Союзу, якщо Європа не може виробляти їх у себе і швидко", - інформує портал.

"Ми не знаємо, чи зможе європейська промисловість задовольнити потреби. Якщо вона не зможе зробити це швидко, у великих обсягах, нам слід отримати дозвіл працювати з зарубіжними країнами", - наводить Euractiv неназваного дипломата ЄС.

Зокрема, в такому разі може йтися про США та Південну Корею.

Минулого тижня міністри оборони країн ЄС досягли угоди, що EUR1 млрд з Європейського фонду миру (EPF) піде на постачання боєприпасів Україні з наявних арсеналів. Однак троє неназваних дипломатів ЄС повідомили Euractiv, що тривають дискусії про те, як використати ще EUR1 млрд.

У п'ятницю переговори про спільні закупівлі ЄС боєприпасів для України триватимуть. Однак питання, чи можуть країни Євросоюзу закуповувати боєприпаси у сторонніх країн і яка частина загальних коштів може надійти на це, залишаються неврегульованими. Також поки що незрозуміло, хто має відповідати за спільні закупівлі - Європейське оборонне агентство чи конкретна країна.

За даними порталу, раніше Польща, Нідерланди, країни Балтії зазначали, що постачання Києву боєприпасів можуть затриматися ще сильніше через брак промислових потужностей у Європі. Однак Франція, Греція і Кіпр наполягали, щоб у цій ситуації ЄС спрямовував кошти лише військово-промисловому комплексу в країнах блоку.

Влада ЄС раніше ідентифікувала 15 підприємств в 11 країнах союзу, які можуть виробляти снаряди калібру 155 мм, і п'ять виробників 152-міліметрових снарядів радянської епохи. Наразі член Єврокомісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон здійснює поїздку країнами, спроможними наростити військове виробництво: він побував у Болгарії та пізніше має вирушити в Словаччину, Чехію, Польщу, Францію і Румунію.

Як очікується, 20 березня глави МЗС і Міноборони країн блоку погодять плани постачань боєприпасів Києву. Остаточне схвалення вони мають отримати на саміті ЄС 23-24 березня.

 

Теги: #єс #війна #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 17.03.2023
ЄС анонсував черговий транш EUR1,5 млрд макрофіндопомоги Україні наступного тижня

ЄС анонсував черговий транш EUR1,5 млрд макрофіндопомоги Україні наступного тижня

10:22 17.03.2023
Китай продав військове обладнання та обладнання подвійного призначення невстановленим російським організаціям - ISW

Китай продав військове обладнання та обладнання подвійного призначення невстановленим російським організаціям - ISW

09:48 17.03.2023
Рішення РФ передислокувати частину "миротворців" із Нагірного Карабаху в Україну підриває її вплив на Вірменію - ISW

Рішення РФ передислокувати частину "миротворців" із Нагірного Карабаху в Україну підриває її вплив на Вірменію - ISW

07:59 17.03.2023
Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

07:06 17.03.2023
У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які відмовилися від отримання російського паспорта

У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які відмовилися від отримання російського паспорта

06:46 17.03.2023
Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в судових залах

Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в судових залах

19:31 16.03.2023
У похоронному бюро у Львові виявили зброю та наркотики

У похоронному бюро у Львові виявили зброю та наркотики

12:07 16.03.2023
ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

00:12 16.03.2023
Канада передасть Україні 8 танків Leopard 2 у найближчі тижні

Канада передасть Україні 8 танків Leopard 2 у найближчі тижні

10:44 15.03.2023
Інформацію про 161 загиблого на війні спортсмена оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

Інформацію про 161 загиблого на війні спортсмена оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Програма ООН з довкілля планує бути присутньою в Україні щонайменше чотири роки - виконавчий директор

Голова Херсонської обладміністрації Прокудін: Ситуація на тимчасово окупованих територіях важка і з кожним днем погіршується

Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

Словаччина відправить в Україну 13 винищувачів МіГ-29 - прем'єр

ОСТАННЄ

Програма ООН з довкілля планує бути присутньою в Україні щонайменше чотири роки - виконавчий директор

Переселенці в Запоріжжі можуть отримати грошову допомогу від чеської People in Need

Окупанти тримають у Чорному морі на чергуванні чотири носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Глава МЗС: Глибоко шкодуємо, що Папа Римський не зміг відвідати Україну з початку війни

Ченці Свято-Успенського монастиря УПЦ (МП) не мають наміру переходити в ПЦУ - митрополит Павло

Українські розвідники повернули до країни двох жінок і шістьох дітей, які перебували в полоні в Сирії

Голова Херсонської обладміністрації Прокудін: Ситуація на тимчасово окупованих територіях важка і з кожним днем погіршується

Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

У Херсонській області російськими обстрілами пошкоджено і зруйновано 3,7 тис. житлових будинків - голова обладміністрації

Керівники Червоного хреста України та Швеції обговорили співпрацю для допомоги постраждалим від війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА