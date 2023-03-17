У ЄС звучать пропозиції дозволити закупівлю боєприпасів для України за межами Союзу - ЗМІ

Деякі країни ЄС хочуть купувати боєприпаси для України за межами блоку, якщо Євросоюз не зможе їх виробляти досить багато і швидко на своїх підприємствах, повідомляє у п'ятницю Euractiv.

"Деякі країни – члени ЄС хочуть, щоб їм дозволили купувати боєприпаси для України поза межами Союзу, якщо Європа не може виробляти їх у себе і швидко", - інформує портал.

"Ми не знаємо, чи зможе європейська промисловість задовольнити потреби. Якщо вона не зможе зробити це швидко, у великих обсягах, нам слід отримати дозвіл працювати з зарубіжними країнами", - наводить Euractiv неназваного дипломата ЄС.

Зокрема, в такому разі може йтися про США та Південну Корею.

Минулого тижня міністри оборони країн ЄС досягли угоди, що EUR1 млрд з Європейського фонду миру (EPF) піде на постачання боєприпасів Україні з наявних арсеналів. Однак троє неназваних дипломатів ЄС повідомили Euractiv, що тривають дискусії про те, як використати ще EUR1 млрд.

У п'ятницю переговори про спільні закупівлі ЄС боєприпасів для України триватимуть. Однак питання, чи можуть країни Євросоюзу закуповувати боєприпаси у сторонніх країн і яка частина загальних коштів може надійти на це, залишаються неврегульованими. Також поки що незрозуміло, хто має відповідати за спільні закупівлі - Європейське оборонне агентство чи конкретна країна.

За даними порталу, раніше Польща, Нідерланди, країни Балтії зазначали, що постачання Києву боєприпасів можуть затриматися ще сильніше через брак промислових потужностей у Європі. Однак Франція, Греція і Кіпр наполягали, щоб у цій ситуації ЄС спрямовував кошти лише військово-промисловому комплексу в країнах блоку.

Влада ЄС раніше ідентифікувала 15 підприємств в 11 країнах союзу, які можуть виробляти снаряди калібру 155 мм, і п'ять виробників 152-міліметрових снарядів радянської епохи. Наразі член Єврокомісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон здійснює поїздку країнами, спроможними наростити військове виробництво: він побував у Болгарії та пізніше має вирушити в Словаччину, Чехію, Польщу, Францію і Румунію.

Як очікується, 20 березня глави МЗС і Міноборони країн блоку погодять плани постачань боєприпасів Києву. Остаточне схвалення вони мають отримати на саміті ЄС 23-24 березня.