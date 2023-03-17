Події

10:22 17.03.2023

Китай продав військове обладнання та обладнання подвійного призначення невстановленим російським організаціям - ISW

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Китай продав військове обладнання та обладнання подвійного призначення невстановленим російським організаціям - ISW

Західні інформаційні агентства підтвердили, що китайські компанії продали невстановленим російським структурам гвинтівки, деталі для безпілотників й обладнання, яке може бути використане з військовою метою, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 березня.

"Ці продажі здаються невеликими за масштабом, стосуються здебільшого комерційного обладнання та - у всіх підтверджених випадках, крім одного, - не включають компанії, що мають зв'язки з китайським урядом... Однак такі китайські поставки мають велике значення, оскільки вони можуть полегшити навантаження на перевантажений російський військово-промисловий комплекс (ВПК) та обійти спроби Заходу обмежити доступ Росії до мікрочипів", - ідеться у зведенні.

ISW не спостерігала регулярного дефіциту російської стрілецької зброї, російський ВПК, за оцінками, здатний виробляти достатню кількість автоматів. "Імпорт обладнання з Китаю, ймовірно, дає змогу російському ВПК перевести ресурси - насамперед обмежену кількість кваліфікованих працівників російських оборонних заводів - із виробництва таких товарів на виробництво військової техніки, якої Росія гостро потребує. Також продаж навіть комерційних частин безпілотників російським підприємствам може забезпечити російському ВПК доступ до цінних мікрочипів, які дуже важливі для виробництва складного устаткування, чому перешкоджають західні санкції", - зазначають аналітики.

 

Теги: #китай #війна #isw

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