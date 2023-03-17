Рішення РФ передислокувати частину "миротворців" із Нагірного Карабаху в Україну підриває її вплив на Вірменію - ISW

РФ частково передислоковує свої "миротворчі сили" з Нагірного Карабаху в Україну, що підриває її вплив на Вірменію, наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 березня.

"Миротворчі сили" Росії в Нагірному Карабасі, найімовірніше, не мають достатньої чисельності. Російські військові перекинули частини 15 окремої гвардійської мотострілецької бригади - єдиної спеціалізованої миротворчої бригади Росії - з Нагірного Карабаху в Україну в березні 2022 року. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська сильно ослабили 15 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду, убивши приблизно 800 і поранивши майже 400 солдатів із 1800 військовослужбовців бригади, дислокованих в Україні станом на червень 2022 року", - повідомляють аналітики.

Також, за даними ISW, 16 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до нового нападу і геноциду проти етнічних вірмен у Нагірному Карабасі в невизначеному майбутньому. Раніше він звинуватив російських "миротворців", що дислокуються в Нагірному Карабасі, у "невиконанні своїх зобов'язань" щодо оголошеного перемир'я після того, як російські війська не змогли забезпечити проїзд єдиною дорогою через Лачинський коридор між Вірменією і Нагірним Карабахом.

"Росія, ймовірно, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва перекинула елементи постійно дислокованих російських військ із російських баз у Киргизстані, окупованій Грузії (Абхазія і Південна Осетія) і Таджикистані для ведення бойових дій в Україні", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що в четвер російські окупанти в Україні здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська на Харківщині та вздовж лінії Сватове-Кремінна на Луганщині, а також продовжували наступ у Бахмуті та його околицях і продовжували наземні атаки уздовж лінії Авдіївка-Донецьк та в західній частині Донецької області.

"Російські джерела стверджують, що українські сили здійснили локальні наступи в Запорізькій області", - повідомили в ISW.