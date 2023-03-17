За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

ЗС України за добу знищили 760 окупантів, 2 танки, 13 бронемашин, 13 артсистем, 1 РСЗВ, гелікоптер і 8 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника, повідомили в Генштабі в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 163320 (+760) осіб ліквідовано, танків - 3506 (+2) од, бойових броньованих машин - 6823 (+13) од, артилерійських систем - 2552 (+13) од, РСЗВ - 504 (+1) од, засоби ППО - 265 (+0) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од, спеціальна техніка - 258 (+1)", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці.