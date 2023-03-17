Події

07:44 17.03.2023

Ракета компанії Rocket Lab вивела на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі

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Ракета компанії Rocket Lab вивела на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі

Американська ракета легкого класу Electron у п'ятницю успішно вивела на орбіту два комерційні супутники радіолокаційної зйомки Землі Capella-9 і Capella-10, повідомила компанія-розробник носія Rocket Lab.

"Виведення супутників підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Запуск в інтересах компанії-оператора Capella Space був проведений з космодрому NASA Воллопс, розташованого на однойменному острові біля атлантичного узбережжя американського штату Вірджинія, о 18:38 у четвер за часом Східного узбережжя США (у п'ятницю в 00:38 за Києвом).

У рамках запуску, який отримав назву Stronger Together ("Разом сильніше"), приблизно за годину після старту два супутники вагою 112 кг кожен відокремилися від носія. Вони виведені на орбіту висотою 600 км.

Каліфорнійський стартап Capella Space створює орбітальне угруповання супутників із радаром із синтезованою апертурою (SAR) для отримання зображень із високою роздільною здатністю до 0,5 метра в будь-який час доби і за погодних умов.

Компанія вже має в своєму розпорядженні орбітальне угруповання із семи апаратів, які були запущені з 2020 по 2022 рік. Вони надають послуги як комерційним компаніям, так і американській розвідці.

Нинішній запуск супутників є першим із п'яти запланованих Capella Space у поточному році за допомогою ракет Electron. Компанія готує до запуску апарати третього покоління з радаром із синтезованою апертурою (SAR) для отримання зображень із роздільною здатністю до 0,3 метра.

 

 

Теги: #запуск #ракета #rocket_lab

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