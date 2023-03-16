Події

19:06 16.03.2023

Полтавська область отримала два автобуси для лікарів-імунологів

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Полтавська область отримала два автобуси для лікарів-імунологів

Полтавська область отримала два автобуси від Всесвітньої організації охорони здоров'я, на яких мобільні бригади лікарів-імунологів виїжджатимуть до віддалених населених пунктів у громадах для вакцинації населення проти інфекційних захворювань, зокрема, Covid-19, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"За необхідності представників уразливих категорій - пенсіонерів, людей з інвалідністю та переселенців - підвозитимуть до пунктів щеплення. Транспорт обладнаний спеціальними підйомниками та місцями... Авто отримали за підтримки Євросоюзу", - написав Лунін у телеграм у четвер.

 

 

 

Теги: #медицина #допомога #полтавська_область

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