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17:44 16.03.2023

Україна і Латвія розвиватимуть нові логістичні шляхи - зустріч прем'єрів

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Україна і Латвія розвиватимуть нові логістичні шляхи - зустріч прем'єрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш домовилися зміцнювати і розвивати торговельно-економічні відносини країн.

"Україна та Латвія розвиватимуть нові логістичні шляхи. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Кріш'янісом Каріньшем ми домовилися зміцнювати і розвивати наші торговельно-економічні відносини", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами переговорів із прем'єром Латвії в Києві в четвер.

Він зазначив, що Україна є частиною європейської системи TEN-T, що відкриває можливість спільно з Латвією, іншими балтійськими країнами та Польщею працювати над новими логістичними шляхами та напрямками.

За словами Шмигаля, це перспектива для багатосторонньої кооперації та зміни логістики на європейському континенті.

"Вдячний Латвії за рішення брати участь у проєктах відновлення інфраструктури Чернігівської області. Спільними зусиллями відновимо Україну та безпеку в усій Європі", - підсумував прем'єр.

Теги: #україна #латвія #логістика

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