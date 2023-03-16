Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

Європейська комісія запускає нову європейську програму нарощування потенціалу Баугауз для надання допомоги муніципалітетам у реконструкції та відновленні України.

Як повідомляє в четвер Європейська комісія, це рішення було ухвалено за результатами кількох заходів, зокрема зустрічі між членами комісії та урядом України, що відбулася в Києві 2 лютого, саміту ЄС-Україна, що відбувся 3 лютого, а також візиту європейського комісара Віргініюса Сінкявічюса до Києва 16-17 лютого.

"Програму буде запущено в другій половині дня під час зустрічі високого рівня з комісаром Віргініюсом Сінкявічюсом. Ініціатива з нарощування потенціалу спрямована на те, щоб надихнути і надати практичну допомогу муніципалітетам, які беруть участь у реконструкції та відновленні України", - пояснили в Єврокомісії суть ініціативи.

Повідомляється також, що програму організували українські партнери такі, як Ro3kvit, ReThink, Covenant of Mayors East і Рада архітекторів Європи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і комісари Марія Габрієл та Еліза Феррейра візьмуть участь у заході за допомогою відеозвернення.

Коментуючи цю подію, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Ми відновимо Україну. Ми маємо, і ми будемо це робити. Реконструкцію, на яку заслужила Україна, має бути виконано в дусі Новоєвропейського Баугаузу (НЄБ). У проєкті беруть участь містобудівники, архітектори, інженери, і концепція НЄБ надихне їх. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити руйнування війни на можливості побудувати прекрасне і здорове майбутнє для України".