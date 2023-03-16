Події

14:31 16.03.2023

Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

1 хв читати
Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про передання Україні чергового пакета військової допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

"Учора разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що зайвий час у підтримці України брати нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом одного мільйона артилерійських снарядів, але ми також маємо продовжувати з більш дрібними, цілеспрямованими пакетами допомоги. Звідси наше сьогоднішнє рішення спрямувати цей пакет допомоги, як продовження попереднього, на оснащення спецпідрозділів і снайперів", - розповів Певкур.

Пакет допомоги Естонії охоплює напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери і тепловізори. Крім того, передається медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

Зазначається, що передання Україні допомоги не вплине на можливості естонських Сил оборони.

Теги: #україна #естонія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 16.03.2023
Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

14:41 16.03.2023
Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

12:07 16.03.2023
ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

11:03 16.03.2023
Прем'єр-міністр Латвії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Латвії прибув до Києва

05:39 16.03.2023
Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

04:35 16.03.2023
ЗСУ збили ворожий БПЛА

ЗСУ збили ворожий БПЛА

03:39 16.03.2023
Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

02:39 16.03.2023
Боєць 93 ОМБр "Холодний яр" знищив ворожий Су-25 у Бахмуті

Боєць 93 ОМБр "Холодний яр" знищив ворожий Су-25 у Бахмуті

01:34 16.03.2023
Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області із різних видів зброї

Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області із різних видів зброї

00:15 16.03.2023
Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

У столиці, Київській та Житомирській областях зберігаються мережеві обмеження - "Укренерго"

ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

ОСТАННЄ

Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

Держреєстр пошкодженого через війну майна має бути до травня інтегрований з іншими реєстрами - план Кабміну

РФ здійснює кібератаку на ресурси української судової системи

Іран зайняв "вичікувальну позицію" в питанні передачі РФ балістичних ракет, але постачає боєприпаси - українська розвідка

Командувач ПС ЗСУ Олещук запропонував колегам із країн НАТО створити "авіаційну коаліцію" для допомоги Україні

Заблокованим у портах України залишається 51 судно з вантажами і членами екіпажу, понад половина - у портах Миколаївського регіону

Російські окупанти готуються до оборонних дій у Криму - ГУР МО України

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

План уряду на 2023 рік передбачає створення умов для розвитку власного виробництва безпілотників

У столиці, Київській та Житомирській областях зберігаються мережеві обмеження - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА