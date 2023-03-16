Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про передання Україні чергового пакета військової допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

"Учора разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що зайвий час у підтримці України брати нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом одного мільйона артилерійських снарядів, але ми також маємо продовжувати з більш дрібними, цілеспрямованими пакетами допомоги. Звідси наше сьогоднішнє рішення спрямувати цей пакет допомоги, як продовження попереднього, на оснащення спецпідрозділів і снайперів", - розповів Певкур.

Пакет допомоги Естонії охоплює напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери і тепловізори. Крім того, передається медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

Зазначається, що передання Україні допомоги не вплине на можливості естонських Сил оборони.