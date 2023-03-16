Події

12:24 16.03.2023

Настоятеля храму УПЦ (МП) на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі

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Служба безпеки України зібрала доказову базу причетності настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді до розпалювання релігійної ненависті.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер значиться, що в грудні минулого року священнослужитель неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

"Співробітники СБУ задокументували понад сім епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму", - інформують в СБУ.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та інших ознак).

Вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

У СБУ наголошують, що у своїй діяльності дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Служби безпеки Закарпатської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #упц_мп #священик #підозра

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