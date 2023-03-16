Події

11:22 16.03.2023

У Житомирі повідомлено про підозру офіцеру, який побив солдата

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Молодшому лейтенанту, який побив солдата в одній із військових частин Житомирської області, повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер.

"За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що у такий спосіб офіцер порушив вимоги Статутів Збройних сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Водночас пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомляє, що фігурант визнав свою провину.

У ДБР уточнюють, що на час розслідування підозрюваного відсторонено від посади. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Теги: #житомирська_область #підозра #офіцер

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