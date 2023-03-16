СБУ викрила агентурну групу військової розвідки РФ, яка "зливала" ворогу позиції Сил оборони біля Бахмуту

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну групу Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Донецькій області.

"До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, у "зоні особливої уваги" ворога перебували маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмуту.

Крім того, згідно з повідомленням, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

Контррозвідники СБУ затримали обох зловмисниць під час виконання ними розвідувального завдання.

За даними слідства, жінки перебували на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником російської військової розвідки. "Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1 армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації", - уточнюється в повідомленні.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони та ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій - за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.