Ізраїль схвалив експортні ліцензії на системи протидії безпілотникам для України - ЗМІ

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж Україні систем протидії безпілотникам, повідомляє Axios із посиланням на обізнаних ізраїльських та українських чиновників.

Згідно з їхніми даними, ізраїльські міністри оборони Йоав Ґаллант і закордонних справ Елі Коен схвалили експортні ліцензії в середині лютого.

Уточнюється, що схвалення отримали дві ізраїльські компанії - Elbit і Rafael, які розробляють системи протидії безпілотникам.

Коен повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському під час поїздки до Києва 15 лютого.

Український чиновник повідомив Axios, що делегація українського Міністерства оборони нещодавно відвідала Ізраїль для ознайомлення з презентацією таких систем. Однак жодних угод ще не укладено.

За словами українського чиновника, Київ зацікавлений у боротьбі з безпілотниками, але більше потребує захисту від балістичних ракет.

Як пише Axios, системи, які Ізраїль пропонує купити Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для придушення БПЛА. Системи мають дальність дії близько 25 миль і можуть розташовуватися поблизу електростанцій або інших критично важливих об'єктів для захисту їх від безпілотників.

Ізраїльські чиновники заявили порталу, що схвалення експортних ліцензій не є зміною політики керівництва країни щодо війни в Україні. Вони зазначили, що системи мають оборонний характер і не можуть використовуватися проти російських військових.