Події

00:13 16.03.2023

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

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Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Президент України Володимир Зеленський закликав редакторів британських ЗМІ активніше поширювати правду про російську агресію.

«Звернувся до учасників потужної британської конференції Спілки редакторів – це збори провідних медійників Сполученого королівства. Людей, які присвятили своє життя свободі слова», - сказав він у відеозверненні у середу.

«Закликав їх ще активніше поширювати правду про російську агресію, про наших людей, яким Росія ламає життя, про нашу оборону, яка повертає українцям та всім європейцям свободу та безпеку», - зазначив президент.

За словами Зеленського, «журналісти, вільні медіа України за цей час зробили дуже іншого, щоби російський терор програвав, щоб російська пропаганда програвала. Я хочу наголосити, що зробили це тим, що поширювали інформацію про те, що відбувається. Тут і зараз – у Європі, Україні. Просто поширювали правду».

Теги: #україна #звернення #медіа #зеленський

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