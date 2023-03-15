Столична влада має намір цього року розпочати будівництво дворівневої розв'язки на перетині Богатирської та Полярної

Цього року в Києві планують розпочати будівництво нової дворівневої розв'язки - на перетині вулиць Богатирської та Полярної пропускною спроможністю 11200 автомобілів/год, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" закінчує розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції транспортного вузла на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Наступним кроком стане оголошення процедури закупівель безпосередньо на виконання робіт із реконструкції", - йдеться в повідомленні на сайті КОВА в середу.

Планується, що за умови регулярного фінансування реконструкція транспортного вузла триватиме близько 2 років.

Будуватимуть розв'язку типу "неповний лист конюшини". Проєктна пропускна спроможність вузла - 11200 автомобілів/год, що в декілька разів вище за нині діюче перехрестя зі світлофором, яке постійно затримує рух.

Проїзд із вулиці Полярної до вулиці Героїв Дніпра здійснюватиметься через шляхопровід із шістьма смугами руху. Протяжність споруди - 125 м. На розв'язці облаштують велодоріжки, а на шляхопроводі - загальний велопішохідний тротуар. Загальна довжина велодоріжок - близько 2,8 км.

Як повідомляється, техніко-економічне обґрунтування реконструкції вже схвалено відповідним розпорядженням.