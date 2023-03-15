"Auchan Україна" почав відновлювати гіпермаркет в одеському ТРЦ "Рів'єра"

Компанія Auchan Україна почала відновлювати гіпермаркет в одеському ТРЦ Рив'єра, який був зруйнований російською ракетою майже рік тому, повідомила пресслужба ритейлера.

Приміщення гіпермаркету відновлюватимуть у кілька етапів. Першу чергу після ремонту планують запустити вже навесні, а остаточне відкриття гіпермаркету заплановано на другу хвилю.

В асортименті акцент заплановано зробити на локальних виробниках. Наразі триває пошук місцевих фермерів, запрошуються до співпраці підприємців.

Запуск гіпермаркету відбуватиметься з чинною командою, яку вдалося зберегти. Після руйнування торгового центру Auchan Україна запропонував співробітникам роботу в іншому регіоні або в іншій європейській країні присутності.

У пресслужбі зазначають, що доки відновлюють гіпермаркет, клієнтам запропоновано скористатися власною доставкою мережі auchan.ua. Відновлено співпрацю з оптовими покупцями.

Як повідомлялося, Росія завдала удару по Одесі 9 травня. Одна з ракет поцілила у ТРЦ "Рів'єра", де "Auchan Україна" є найбільшим орендарем із площею гіпермаркету 12,5 тис. кв. м. Від ракетного удару постраждав гіпермаркет.

ТРЦ "Рів'єра" – один із найбільших ТРЦ на півдні України. Загальна площа ділянки – 21 га, орендна площа – 67 тис. кв. Девелопер – Argo Real Estate Opportunities Fund.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі. Перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, також розвиває e-commerce.