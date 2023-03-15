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14:18 15.03.2023

Корнієнко: Закликаємо парламенти світу об'єднатися для допомоги в розмінуванні території України

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Корнієнко: Закликаємо парламенти світу об'єднатися для допомоги в розмінуванні території України

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко закликав парламенти світу надати допомогу Україні в розмінуванні її території.

"На полях 146-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу порушили важливу тему - розмінування території України. Закликаємо парламенти світу об'єднатися, щоб допомогти звільнити наші землі від мін і бомб", - цитує Корнієнка пресслужба апарату Верховної Ради в середу.

Перший віцеспікер зауважив, що Росія використовує в Україні різні модифікації протипіхотних мін, ігноруючи норми та принципи міжнародного гуманітарного права. "Російські війська встановлюють міни на цивільних дорогах і в житлових районах. Під час відступу збройні сили Росії залишили незліченну кількість боєприпасів, мін і мін-пасток, що не розірвалися", - розповів Корнієнко.

За його словами, Україна розміновує територію, мобілізуючи всі наявні ресурси, але цього недостатньо. Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські фахівці, які займаються гуманітарним розмінуванням, обстежили понад 790 квадратних кілометрів території та знищили більше ніж 321 тисячу вибухонебезпечних предметів.

У спеціальній сесії щодо розмінування взяли участь понад 25 країн, зокрема Чилі, Індонезія, Камбоджа, Італія, Велика Британія, Канада, Хорватія, Литва, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Австрія.

Як повідомлялося, делегація українського парламенту на чолі з Корнієнком 11-15 березня бере участь у засіданні 146-ї асамблеї Міжпарламентського союзу в Манамі (Бахрейн).

Теги: #україна #розмінування

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