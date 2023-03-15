Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Верховного суду Великої Британії у справі щодо єврооблігацій "черговою перемогою над агресором".

"Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму $3 млрд. Суд вирішив, що захист України на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!" - написав він у середу в твіттері.