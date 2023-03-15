Російська влада продовжує мобілізацію свого ВПК для ведення затяжної війни - ISW

Російська влада продовжує вживати заходів щодо мобілізації російського військово-промислового комплексу, який зазнає труднощів, для участі в затяжній війні, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 березня.

"Міністерство промисловості і торгівлі Росії підготувало список спеціальностей для відстрочення від військової служби, що може свідчити про те, що Кремль віддає пріоритет використанню кваліфікованих працівників у виробництві російської зброї, а не тому, щоб кваліфіковані солдати воювали в лавах російської армії... Міністерство фінансів Росії також розглядає можливість випуску військових облігацій", - ідеться в повідомленні.

З посиланням на Службу зовнішньої розвідки України повідомляється, що російські оборонні підприємства значно знизили стандарти приймання на роботу і тепер приймають працівників без досвіду, з історією вживання наркотиків, судимостей і банкрутств.

ISW також повідомляє про спроби РФ омолодити свій ВПК в умовах дефіциту робочої сили і західних санкцій, а також про подальшу відсутність успіху в цій справі.

У вівторок російські окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області та вздовж лінії Сватове-Кремінна на Луганщині, просунулися в межах Бахмута і продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і на заході Донецької області. Також окупаційні сили продовжують зміцнювати тилові райони в зайнятих районах Запорізької області.

Повідомляють також, що секретар російської правлячої партії "Единая Россия" Андрій Турчак заявив 14 березня, що Державна дума РФ розгляне закон, що спрощує юридичне визнання зниклих безвісти російських солдатів загиблими.