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08:45 15.03.2023

В Угорщині мають намір знову відкласти голосування в парламенті з питання членства Швеції та Фінляндії в НАТО

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В Угорщині мають намір знову відкласти голосування в парламенті з питання членства Швеції та Фінляндії в НАТО

Голосування в Національних зборах Угорщини з питання членства Швеції та Фінляндії в НАТО, імовірно, буде вкотре перенесено на пізніший термін, повідомляє у вівторок Associated Press.

Зазначається, що заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн запросив відтермінування наміченої на 20 березня парламентської сесії, на якій депутати мають проголосувати щодо питання членства цих двох країн.

У своєму запиті Шем'єн наголосив на необхідності перенести на тиждень дату голосування. Як причину він вказав, що Будапешт наразі сконцентрований на переговорах з Єврокомісією через обвинувачення в порушенні Угорщиною верховенства закону.

Для того, щоб голосування перенесли, запит має схвалити спікер парламенту Угорщини, зазначає агентство.

Раніше в березні Національні збори Угорщини вкотре перенесли голосування з питання ратифікації членства Швеції та Фінляндії в НАТО, яке мало відбутися в період із 6 до 9 березня.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн НАТО тільки Туреччина та Угорщина поки не ратифікували ці документи.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації і видати осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

 

 

Теги: #парламент #нато #угорщина

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