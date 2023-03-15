Події

07:55 15.03.2023

Ворог за добу здійснив обстріл трьох громад Сумської області

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За минулу добу російські окупанти з різних видів озброєння здійснили обстріл трьох громад Сумської області, загалом зафіксовано 6 обстрілів, повідомили в ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 3 громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів із різних видів зброї - 51 "приліт"/постріл", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Зокрема, у Середино-Будській громаді вранці з гелікоптера здійснено ракетний обстріл (5 приходів) околиць міста Середина-Буда. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.

Протягом дня по території Білопільської громади росіяни стріляли з АГС (до 20 пострілів), мінометів (12 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

Шалигинська громада перебувала під артобстрілом із САУ - 7 прильотів.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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