ЗС України знищили 980 окупантів, 8 танків, 7 РСЗВ і 12 БПЛА

За минулу добу в Україні знищено 980 одиниць особового складу ворога, 8 танків, 10 бронемашин, 9 артсистем, 7 одиниць РСЗВ і 2 засоби ППО, 12 БПЛА і 11 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 161520 (+980) осіб ліквідовано, танків - 3492 (+8) од, бойових броньованих машин - 6799 (+10) од, артилерійських систем - 2528 (+9) од, РСЗВ - 502 (+7) од, засоби ППО - 262 (+2) од, літаків - 304 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2132 (+12), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5377 (+10) од, спеціальна техніка - 257 (+1)", - повідомляють у зведенні.

Дані уточнюються