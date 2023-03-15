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07:33 15.03.2023

Сотні тисяч людей з 2014 року стали українськими добровольцями - Зеленський

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Сотні тисяч людей з 2014 року стали українськими добровольцями - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міцність наших сил оборони і безпеки - у міцності нашого народу.

"Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, рідним наших воїнів на честь Дня українського добровольця. Мамі Героя України Олександра Мацієвського. Батьку й дружині Героя України Тараса Бобанича. Чоловікам і жінкам, які боронять нашу державу, ставши на її захист за покликом чистого українського серця", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "сьогоднішніми указами відзначив 363 українських добровольців, 47 із них – посмертно. Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України й українців".

"Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги, яка складається насправді з дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу й за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу", - сказав також він.

Зеленський подякував за вручені йому під час церемонії нагородження добровольців шеврони - "шеврон "Да Вінчі", Героя України Дмитра Коцюбайла, який мені передала сьогодні Аліна Михайлова. Та за ще один шеврон від хлопців, який передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам".

 

 

Теги: #президент #війна #добровольці

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