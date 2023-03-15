Сотні тисяч людей з 2014 року стали українськими добровольцями - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міцність наших сил оборони і безпеки - у міцності нашого народу.

"Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, рідним наших воїнів на честь Дня українського добровольця. Мамі Героя України Олександра Мацієвського. Батьку й дружині Героя України Тараса Бобанича. Чоловікам і жінкам, які боронять нашу державу, ставши на її захист за покликом чистого українського серця", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "сьогоднішніми указами відзначив 363 українських добровольців, 47 із них – посмертно. Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України й українців".

"Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги, яка складається насправді з дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу й за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу", - сказав також він.

Зеленський подякував за вручені йому під час церемонії нагородження добровольців шеврони - "шеврон "Да Вінчі", Героя України Дмитра Коцюбайла, який мені передала сьогодні Аліна Михайлова. Та за ще один шеврон від хлопців, який передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам".