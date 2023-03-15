Події

07:19 15.03.2023

Зеленський у рік від дня смерті репортерів Fox поговорив із головою корпорації

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Зеленський у рік від дня смерті репортерів Fox поговорив із головою корпорації

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з керівником корпорації Fox і співголовою News Corp Мердоком.

"Сьогодні говорив із паном Мердоком, CEO корпорації Fox та співголовою News Corp – однієї з провідних медійних структур Сполучених Штатів Америки", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Рік тому саме в цей день під обстріл російських військових у Київській області, у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Fox. Тоді загинули Пʼєр Закржевський та Олександра Кувшинова, був важко поранений Бенджамін Холл", - сказав Зеленський.

За його словами, "загалом трохи більш ніж за рік були вбиті й поранені десятки медійників. Кожне життя ми цінуємо, кожного й кожну ми пам’ятаємо".

"Шануючи їх, шануючи всіх, чиє життя чи здоров’я забрала ця війна, щосили наближаємо завершення російської агресії. Покарання держави-терориста. Щосили наближаємо українську перемогу", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #президент #війна #медіа

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