Зеленський у рік від дня смерті репортерів Fox поговорив із головою корпорації

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з керівником корпорації Fox і співголовою News Corp Мердоком.

"Сьогодні говорив із паном Мердоком, CEO корпорації Fox та співголовою News Corp – однієї з провідних медійних структур Сполучених Штатів Америки", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Рік тому саме в цей день під обстріл російських військових у Київській області, у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Fox. Тоді загинули Пʼєр Закржевський та Олександра Кувшинова, був важко поранений Бенджамін Холл", - сказав Зеленський.

За його словами, "загалом трохи більш ніж за рік були вбиті й поранені десятки медійників. Кожне життя ми цінуємо, кожного й кожну ми пам’ятаємо".

"Шануючи їх, шануючи всіх, чиє життя чи здоров’я забрала ця війна, щосили наближаємо завершення російської агресії. Покарання держави-терориста. Щосили наближаємо українську перемогу", - заявив Зеленський.