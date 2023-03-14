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19:45 14.03.2023

Ткаченко: Діячі культури для виїзду за кордон повинні будуть підтверджувати наявність військового обліку, контракти, а після повернення - звіт

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Ткаченко: Діячі культури для виїзду за кордон повинні будуть підтверджувати наявність військового обліку, контракти, а після повернення - звіт

Діячі культури для виїзду за кордон повинні будуть підтверджувати наявність військового обліку в організації, контракти, а після повернення - звіт, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми розробили зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де є кілька ключових моментів", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Зокрема, за словами міністра, ця категорія громадян має подавати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік; надати контракти, які підтверджують мету виїзду.

Ткаченко зазначив, що якщо поїздка передбачає промотува́ння країни або збір коштів, то згодом має бути надано звіт, так само, як і в разі дипломатичних візитів. "Такий виїзд не може тривати понад 60 днів", - констатував він.

Як повідомлялося, у соціальних мережах набуло резонансу інтерв'ю зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, у якому артист розповів, що перебуває за кордоном і не планує найближчим часом повертатися, а також про те, що ухиляється від повісток про мобілізацію. За його словами, перетнути кордон йому допоміг дозвіл Мінкультури, який він отримав як діяч культури.

Реагуючи на це, в Мінкультури заявили, що ініціюють посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, а також посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну.

Після цього деякі діячі культури висловили застереження, що посилення підходів може призвести до того, що для відповідальних представників культурної спільноти може ускладниться процедура виїзду за кордон для представлення України у світі та збору коштів для країни.

Пізніше Ткаченко заявив, що дії деяких несвідомих діячів не повинні звести нанівець зусилля тисяч українських артистів, які представляють країну за кордоном і збирають там кошти для Збройних сил.

Теги: #культура #виїзд #діячі

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