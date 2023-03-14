Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня українського добровольця вручив їхнім представникам серед військовослужбовців, медиків, рятувальників, волонтерів державні нагороди.

"Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя і чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю, кожного і кожної. Долю нашої держави. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться ніяким загарбникам. Коли ворог намагається знищити нашу державу, тисячі й тисячі наших людей стають на захист України й самі знищують ворога", - заявив Зеленський на церемонії в Маріїнському палаці.

Мільйони українців проявляють таку сміливість, що "у світі не залишається жодного куточка, де не чули б про силу України", зазначив він.

"Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу, б’ються в Україні, б’ються на передовій. У лавах Збройних сил України і нашої Національної гвардії. У лавах наших Сил безпеки. Українські добровольці навчають, рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно – переможуть", - сказав президент.

Після завершення урочистої церемонії глава держави нагородив добровольців.

Пам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання.