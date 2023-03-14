Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до 9

Кількість поранених унаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів по м. Краматорськ Донецької області зросла до дев'яти, повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Середньої важкості одна жінка. Усі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу двоє людей, п'ятеро жителів - на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися", - сказав він в ефірі "Суспільного".

Раніше з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка повідомлялося, що російські окупанти у вівторок уранці завдали ракетного удару по центру Краматорська, внаслідок чого одна людина загинула, шестеро цивільних зазнали поранень, пошкоджено шість багатоповерхових будинків, повідомив він.