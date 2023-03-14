Події

16:15 14.03.2023

Кличко: Броньовані швидкі, які замовляла столична влада для захисників, прибули в Київ, їх передадуть ЗСУ

1 хв читати
Кличко: Броньовані швидкі, які замовляла столична влада для захисників, прибули в Київ, їх передадуть ЗСУ

Сьогодні Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики "O&H Venari", які замовляла столична влада. Ці швидкі буде передано Збройним силам України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики "O&H Venari" ми домовилися про виготовлення 14 таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні керівник фабрики пан Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію – вісім броньованих швидких. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість – в дорозі. Автівки ми передамо нашим захисникам – Збройним Силам України на передову, де вони сьогодні так потрібні. Адже кожне таке авто врятує життя не одного українського захисника", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу. Він подякував за дуже цінну допомогу керівництву "O&H Venari", Міністерству оборони Люксембургу та представникам люксембурзької неприбуткової організації LUkraine, яка об’єднує українську громаду та допомагає Україні.

Британська фабрика "O&H Venari" належить до концерну "Venari Group", який має два основних спеціалізованих підрозділи, визнаних на світовому рівні. Виробляють вони автомобілі швидкої допомоги та пожежні авто. Підрозділ з виробництва швидких, розташований у Східному Йоркширі, є найстарішим і найбільшим заводом у Великій Британії.

Теги: #кличко #зсу #швидка_допомога #швидкі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 14.03.2023
Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

18:47 13.03.2023
Понад 15 тис. представників ЗМІ отримали акредитацію з березня 2022 року - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

Понад 15 тис. представників ЗМІ отримали акредитацію з березня 2022 року - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

14:30 12.03.2023
Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

14:12 12.03.2023
В Україну від Люксембургу направлено 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги - посольство

В Україну від Люксембургу направлено 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги - посольство

13:46 10.03.2023
На бахмутському напрямку за добу ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим і 319 пораненими - Череватий

На бахмутському напрямку за добу ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим і 319 пораненими - Череватий

10:06 10.03.2023
Наєв позитивно оцінив застосування мобільних вогневих груп ППО на півночі України за останні місяці

Наєв позитивно оцінив застосування мобільних вогневих груп ППО на півночі України за останні місяці

19:00 09.03.2023
Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

18:05 07.03.2023
Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал - Череватий

Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал - Череватий

12:38 07.03.2023
За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

09:16 07.03.2023
Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Протягом 4-6 тижнів МіГ-29 можуть бути доставлені в Україну - Моравецький

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації, ракети збито над морем

Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до семи осіб

Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив іноземцям на контракті в ЗСУ на період воєнного стану отримувати водійське посвідчення з паспортом іноземця

У Дніпропетровській області збили російський БПЛА - голова ОВА

Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Протягом 4-6 тижнів МіГ-29 можуть бути доставлені в Україну - Моравецький

ТЧХУ передало Закарпатській обллікарні медобладнання

Рада ЄС підняла стелю фінансування Європейського фонду миру майже до EUR8 млрд

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації, ракети збито над морем

Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до семи осіб

ВАКС дозволив спецрозслідування щодо Клюєва за підозрою в заволодінні держкоштами

НАЗК запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА