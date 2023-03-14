Протягом 4-6 тижнів МіГ-29 можуть бути доставлені в Україну - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що протягом наступних 4-6 тижнів літаки МіГ-29 можуть бути доставлені в Україну, повідомляє Polskie Radio 24.

Про те, що Польща готова надати Збройним силам України винищувачі МіГ-29 заявив раніше президент країни Анджей Дуда в нещодавньому інтерв'ю американській станції CNN, наголосивши, що Польща хоче зробити це в ширшій міжнародній коаліції.

Словацький міністр оборони Ярослав Надь заявив раніше, що Словаччині необхідно ухвалити рішення щодо відправлення винищувачів МіГ-29 в Україну, при цьому Польща офіційно висловила готовність діяти спільно в питанні передання літаків.