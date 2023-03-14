ТЧХУ передало Закарпатській обллікарні медобладнання

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) передало в Ужгороді Закарпатській обласній клінічній лікарні медичне обладнання, повідомляється на його фейсбук-сторінці у вівторок.

"За підтримки Чеського Червоного Хреста представники Червоного Хреста на Закарпатті доставили та передали для потреб комунального некомерційного підприємства "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака" необхідне медичне обладнання", - зазначено у повідомленні.

Згідно з ним, у рамках цієї гуманітарної допомоги лікарня отримала 19 медичних ліжок, 19 матраців, 19 медичних тумб, дві інфузійні стійки, два інвалідних візки, два стільці-туалети, медичну каталку, дезінфікувальні розчини.