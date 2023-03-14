Рада ЄС підняла стелю фінансування Європейського фонду миру майже до EUR8 млрд

Рада ЄС оголосила у вівторок, що ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (EPF) до EUR7,979 млрд (у поточних цінах) до 2027 року, щоб забезпечити можливість покриття додаткових потреб у фінансах.

"Європейський фонд миру тепер став невід'ємною частиною підтримки ЄС щодо просування миру і безпеки в усьому світі. Сьогоднішнє рішення збільшує фінансову стелю Європейського фонду миру до більш ніж EUR7,9 млрд", - прокоментував це рішення високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати", - додав глава дипломатії ЄС.

У комюніке Ради ЄС пояснюється, що це рішення "реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли Рада вирішила збільшити загальну фінансову стелю EPF на EUR2 млрд (у цінах 2018 року) у 2023 році та врахувати можливість подальшого збільшення на пізнішому етапі (до EUR5,5 млрд у цінах 2018 року до 2027 року)".