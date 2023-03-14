Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації, ракети збито над морем

Російські окупанти у вівторок удень завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Зайшовши з моря, літаки Су-24 у напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що завдяки ефективній протидії ракети знищено над морем, проте їхніми уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та декілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає.

"Ворог ще раз нагадав, що узбережжя наразі є лінією бойових дій і є вкрай небезпечним. Тому дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", - підсумували в ОК.