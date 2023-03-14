Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на ранковий обстріл Краматорська російськими окупантами, унаслідок якого загинула одна особа та ще троє дістали поранення, заявив, що кожен удар, який забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство.

"Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним", - написав глава держави в телеграмі.

Він зазначив, що наразі рятувальні роботи на місці обстрілу тривають.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - підсумував він.