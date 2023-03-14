Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав українців нацією добровольців і відзначив героїзм добровольців на передовій і в тилу.

"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем. Насамперед у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги", - ідеться в привітанні Залужного з Днем добровольця, оприлюдненому в телеграмі у вівторок.

"Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність", - наголосив головнокомандувач.