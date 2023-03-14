Події

10:15 14.03.2023

Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

1 хв читати
Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав українців нацією добровольців і відзначив героїзм добровольців на передовій і в тилу.

"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем. Насамперед у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги", - ідеться в привітанні Залужного з Днем добровольця, оприлюдненому в телеграмі у вівторок.

"Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність", - наголосив головнокомандувач.

 

Теги: #зсу #добровольці #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 13.03.2023
Понад 15 тис. представників ЗМІ отримали акредитацію з березня 2022 року - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

Понад 15 тис. представників ЗМІ отримали акредитацію з березня 2022 року - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

14:30 12.03.2023
Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

21:33 11.03.2023
Залужний і Міллі обговорили посилення можливостей системи ППО для України

Залужний і Міллі обговорили посилення можливостей системи ППО для України

13:46 10.03.2023
На бахмутському напрямку за добу ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим і 319 пораненими - Череватий

На бахмутському напрямку за добу ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим і 319 пораненими - Череватий

10:06 10.03.2023
Наєв позитивно оцінив застосування мобільних вогневих груп ППО на півночі України за останні місяці

Наєв позитивно оцінив застосування мобільних вогневих груп ППО на півночі України за останні місяці

19:00 09.03.2023
Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

14:20 08.03.2023
Залужний подякував жінкам за самовідданість на передовій і надійний тил

Залужний подякував жінкам за самовідданість на передовій і надійний тил

18:05 07.03.2023
Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал - Череватий

Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал - Череватий

12:38 07.03.2023
За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

09:16 07.03.2023
Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

Уже 32 країни входять до коаліції за створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії - глава МЗС України

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, троє цивільних поранені, пошкоджено шість багатоповерхівок - голова ОВА

Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

За добу ЗС України знищили близько 740 окупантів, 10 танків

ОСТАННЄ

НАЗК запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік

Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинула мирна жителька - Синєгубов

Кличко зустрівся з чеською урядовою делегацією щодо допомоги в реабілітації захисників

Мовний омбудсмен: Русифікація української освіти - свідома тактика окупантів

У Києві частину інженерних загороджень буде демонтовано, частину модернізують

РФ використовує старі боєприпаси, які раніше вважалися непридатними до використання, - британська розвідка

Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

Уже 32 країни входять до коаліції за створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії - глава МЗС України

НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, троє цивільних поранені, пошкоджено шість багатоповерхівок - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА